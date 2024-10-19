Kış yüzünü gösterdi

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AĞRI - ERZURUM

YILDIRIM ÇARPTI

AĞRI’nın Patnos ilçesinde Baltacık köyü kırsalında hayvan otlatan Davut Özalaca (14) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Özalaca, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda koyunun da öldüğü öğrenildi.

Erzurum’da da önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşerken, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrası Palandöken kayak merkezi beyaza büründü.

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RİZE - ARTVİN - KASTAMONU

KAR KALINLIĞI 20 CM’E ULAŞTI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

RİZE Çamlıhemşin’de 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler beyaza büründü. Yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı.

Artvin’in Borçka, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde önceki gece etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 6 köyü kapsayan vadideki köy servisleri yolda kaldı.

Kastamonu’da kent merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi. Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

TOKAT

ÖNCE SAĞANAK SONRA KAR

TOKAT’ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü. Yüksek kesimde bulunanlar kar nedeniyle yaylalardan inmeye başladı.

ERZİNCAN

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YOLLAR BUZ TUTTU

ERZİNCAN’ın yüksek kesimlerinde önceki gece aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ekipleri güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

SİVAS - ERCİYES

KAYAK MERKEZLERİ BEMBEYAZ OLDU

HAVA sıcaklığının önceki gece 1 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri’de Erciyes Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü.

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KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARS’ta önceki gün etkili olan yağmur dün gece yarısına doğru yerini kara bıraktı. Kars-Iğdır karayolunda kar yağışı etkili olurken, Digor yolu Handere mevkisi de lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yolda kara yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü.