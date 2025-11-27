×
HABERLERGündem Haberleri

Kış uykusuna yatmayıp şehir merkezine indiler!

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Ayı#Yaban Hayatı Uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 09:31

Bursa’da kış uykusuna yatmayan ayılar, Uludağ'da yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Milli Park yetkilileri de hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyuruyor. Ancak bazı vatandaşlar ayı ailesinin yanına gelip yiyecek verirken tehlikeli anlar yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, yiyecek aramak için Sarıalan'da yerleşime gelen ayıları gören bir vatandaş, "Sen de bendensin" diyerek ayılara sucuk vermek istedi. Ayılara uzaktan yiyecek atmak yerine sucuğu eliyle yedirmeye çalışan vatandaş, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Sucuğun kokusunu alan ayılardan biri aniden vatandaşın aracına doğru hamle yaptı.

Ayının saldırmaya çalışması üzerine paniğe kapılan vatandaş, hızla aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anların büyük bir korku yaşattığı belirtilirken, olayın ardından şahıs, yaptığının ne kadar yanlış ve tehlikeli bir davranış olduğunu anladı.

Yetkililer, yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve özellikle beslenmeye çalışılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

