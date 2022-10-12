Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kış uyarısı: 300 liradan kaçıp 3 bin lira ödemeyin

Güncelleme Tarihi:

#Kombi#Petek#Bakım
Kış uyarısı: 300 liradan kaçıp 3 bin lira ödemeyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Kış ayları kapıya dayandı ve havalar soğumaya başladı, kaloriferli evlerde yaşayan vatandaşlar ısınmak için kombilerin düğmesine bastı. Uzmanlar ise bu yıl da kombi bakımı ve petek temizliği konusuna dikkat çekti, “Aman dikkat” dedi.

Haberin Devamı

İşte kış hazırlıklarında atlanmaması gereken tavsiyeler:

YÜZDE 30 TASARRUF

Kombi bakımı öncelikle yıllık bakım olarak gerçekleşiyor. Yıllık bakımların amacı kombileri güvenli kılmak, faturaya yüzde 30 oranında destek sağlamak. Kombilerin yanma odalarında tozlanmalar meydana gelir burası temizlendiği zaman gaz tamamen yanarak geçer. Yanma odaları tozlu olduğu zaman gaz yanmadan gidebiliyor. Bir de emniyet sistemleri tozlanmadan dolayı arıza gösterebiliyor ve cihaz emniyet sistemini okumadığı zaman altından su boşaltma, patlama, cihaza zarar verme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kombi bakımı bu konuda çok önemli.

BAKIM 300 LİRA

2-3 yıl bakım yaptırmayan bir kombinin pompa motoru bozuluyor, ortalama buna 2 bin 500, 3 bin lira civarında masraf çıkıyor. Kombi bakımı normal şartlarda 300 lira civarında yapılıyor. 300 liradan kaçıp da 2 bin 500, 3 bin lira ödeyen kişiler oluyor. O yüzden müşterilerin zarar görmemesi için cihazlarının daha güvenli daha sağlam çalışması için kombi bakımı şart diyoruz.

Haberin Devamı

USTANIZI SEÇİN

Müşterinin evine gittiğimizde müşterilerden gelen şikâyetleri dinlediğimiz zaman daha önce başka ustalara bakım yaptırdığını, o kişinin kombiyle alakası olmayan parça taktığını görebiliyoruz. Bazen de hiç bozulmayan parçayı değiştirenler oluyor, bu da müşterinin cebine yansıyor. Bu yüzden müşterilerin biraz daha bilinçli bir şekilde piyasadan daha güvenilir kişileri veya firmaları araştırıp o şekilde bakım yaptırmaları lazım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kombi#Petek#Bakım

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı