Kış uyarısı: 300 liradan kaçıp 3 bin lira ödemeyin

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İşte kış hazırlıklarında atlanmaması gereken tavsiyeler:

YÜZDE 30 TASARRUF

Kombi bakımı öncelikle yıllık bakım olarak gerçekleşiyor. Yıllık bakımların amacı kombileri güvenli kılmak, faturaya yüzde 30 oranında destek sağlamak. Kombilerin yanma odalarında tozlanmalar meydana gelir burası temizlendiği zaman gaz tamamen yanarak geçer. Yanma odaları tozlu olduğu zaman gaz yanmadan gidebiliyor. Bir de emniyet sistemleri tozlanmadan dolayı arıza gösterebiliyor ve cihaz emniyet sistemini okumadığı zaman altından su boşaltma, patlama, cihaza zarar verme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kombi bakımı bu konuda çok önemli.

BAKIM 300 LİRA

2-3 yıl bakım yaptırmayan bir kombinin pompa motoru bozuluyor, ortalama buna 2 bin 500, 3 bin lira civarında masraf çıkıyor. Kombi bakımı normal şartlarda 300 lira civarında yapılıyor. 300 liradan kaçıp da 2 bin 500, 3 bin lira ödeyen kişiler oluyor. O yüzden müşterilerin zarar görmemesi için cihazlarının daha güvenli daha sağlam çalışması için kombi bakımı şart diyoruz.

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USTANIZI SEÇİN

Müşterinin evine gittiğimizde müşterilerden gelen şikâyetleri dinlediğimiz zaman daha önce başka ustalara bakım yaptırdığını, o kişinin kombiyle alakası olmayan parça taktığını görebiliyoruz. Bazen de hiç bozulmayan parçayı değiştirenler oluyor, bu da müşterinin cebine yansıyor. Bu yüzden müşterilerin biraz daha bilinçli bir şekilde piyasadan daha güvenilir kişileri veya firmaları araştırıp o şekilde bakım yaptırmaları lazım.”