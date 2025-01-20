Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

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Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.

"HAVADA HUZUR VAR"

Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi.

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Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.

TİPİ VE FIRTINADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipiden yolda kalan 13 araç için ekipler seferber oldu.

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Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.