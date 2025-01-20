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Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Adana
Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:23

Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi. Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

"HAVADA HUZUR VAR"

Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi.

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Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

TİPİ VE FIRTINADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipiden yolda kalan 13 araç için ekipler seferber oldu.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası


Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

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Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

Bir yerde kar, tipi ve mahsur kalan araçlar; bir yerde ise 30 derecelik yaz havası

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Adana

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