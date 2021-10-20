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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu? 2021 kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar

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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu 2021 kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar

Soğuyan havalarla birlikte kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği gerçekleştirilen kış lastiği uygulaması zorunlu mu, kimler için zorunlu? İşte kış lastiği uygulaması 2021 ile ilgili detaylı bilgiler...

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Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği uygulaması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Peki, kış lastiği uygulaması 2021 ne zaman başlıyor? İşte, 2021 kış lastiği uygulamasının tarihi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ZORUNLU MU?

Kış lastiği uygulaması 2021, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olan kış lastiği takma zorunluluğu yürürlükte belirtilen tarihte uygulamaya girecek. Soğuyan havalarla birlikte kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği uygulaması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

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