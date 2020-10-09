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Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Kış lastiği ne zaman takılır? İşte belirlenen tarih

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Kış lastiği ne zaman takılır? İşte belirlenen tarih
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Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber sürücülerin 'kış lastiği ne zaman takılacak?' sorusuna yönelik araştırmaları hız kazandı. Kar lastiği olarak da bilinen kış lastiklerini bu sene hangi tarihte takılmaya başlanacağını merak edenler, internette konunu detaylarını sorguluyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce sürücü 'Kış lastiği ne zaman takılır?' sorusuna yanıt arıyor. Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastiklerinin bu yıl ne zaman takılacağı, son günlerde en çok merak edilenlerden oldu. İşte, 2020 kış lastiği takma tarihi...

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

Bu bilgiler ışığında zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacağı öngörülüyor.

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