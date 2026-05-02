Kış geri geldi: Hava 10 derece birden soğuyacak | Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor...

Hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Özellikle yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor. Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Antalya, Amasya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman illeri için gök gürültülü sağanak yağışlı sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Yağışların, bugün İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında olduğu ve 5 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

AKOM yapmış olduğu uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 6 derece birden azalacağı; beraberinde aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor." denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı