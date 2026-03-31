Kış geri döndü... 3 gün boyunca yağış ve fırtına

TAM bahar geliyor derken soğuk ve yağışlı hava tekrar etkisini gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklarla sağanak görüleceğini söyledi.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ

Bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda yağış beklendiğini belirten Tekin, Ardahan ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Çarşamba günü (yarın) yağışlar etkisini artıracak. İç Ege ve Batı Akdeniz ile Trakya’nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Rüzgâr da etkili olacak. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek, Ege ve Batı Akdeniz’de ise fırtına bekleniyor. Perşembe günü de yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise çığ ve kar erimesi riski sürüyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı.”

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

- Hava sıcaklıklarına ilişkin de bilgi veren Tekin, cuma günüyle birlikte mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların artacağını, kuzey ve batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkacağını aktardı:

- ANKARA: Bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Çarşamba ve perşembe aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışlar özellikle perşembe günü yer yer kuvvetli olacak. Başkentte sıcaklıklar bugün 13 derece... Cuma günü ise 19 dereceye kadar çıkacak.

- İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak bekleniyor. Bugün 10 derece olan hava sıcaklıkları cuma günü 16 dereceye yükselecek.

- İZMİR: Aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli ve şiddetli olacak. İzmir’de bugün 18 derece olan hava sıcaklığı cuma günü 19 dereceye çıkacak.

İSTANBUL’UN BARAJLARI DOLUYOR

MART ayı boyunca etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini de önemli ölçüde artırıp İstanbulluların yüzünü güldürdü. İSKİ verilerine göre, 20 Mart’ta yüzde 46.12 olan ortalama doluluk oranı, 30 Mart itibarıyla yüzde 58.03 seviyesine ulaştı. Böylelikle son 10 günde, barajlardaki toplam su rezervi 400 milyon metreküpten, 103 milyon metreküp artışla 503 milyon metreküpe yükseldi. Geçen yıl mart sonunda barajların doluluk oranı yüzde 80 olarak ölçülürken, bu rakam 2023 yılında yüzde 40 seviyelerindeydi.

İŞTE ORANLAR

Yağışlar özellikle büyük barajlarda etkisini gösterdi. İstanbul’a içme suyu sağlayan önemli barajlardan Ömerli’de doluluk oranı yüzde 67.9’dan yüzde 81.6’ya yükselirken diğer barajlarda doluluk oranları şöyle ölçüldü: Darlık yüzde 61’den yüzde 73.6’ya, Büyükçekmece yüzde 34.5’ten yüzde 42.7’ye, Alibey 34.1’den 52.7’ye, Sazlıdere 29.1’den 35.6’ya, Kazandere yüzde 53’ten yüzde 60.1’e, Papuçdere yüzde 28.3’den yüzde 30.6’ya, Istrancalar yüzde 32.48’den yüzde 99.4’e, Elmalı Barajı yüzde 85.2’den yüzde 100’e, Terkos Barajı yüzde 29.4’ten yüzde 42.9 seviyesine ulaştı.

KÜÇÜK VENEDİK’TE SULAR YÜKSELDİ

Bursa’da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Uluabat Gölü’nün suları, “Küçük Venedik” olarak bilinen Gölyazı Mahallesi’nin kıyı şeridindeki ev ve iş yerlerinin duvarlarına dayandı. Gölyazı’nın kıyı şeridindeki araç ve yaya yolu da tamamen su altında kaldı.