Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarılarla yurt genelinde kış koşulları etkisini göstermeye başladı. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları kuzeybatıdan başlayarak 6 ila 8 derece birden düşerken, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda yerel kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor.

Haberin Devamı

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, soğumayla birlikte zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği aktarılan paylaşımda, çarşamba günü sabah saatlerinde, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi.

Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedilerek, "İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları, 24 Kasım Salı en düşük 6 en yüksek 9 derece, 25 Kasım Çarşamba en düşük 0 en yüksek 9 derece, 26 Kasım Perşembe en düşük 1 en yüksek 13 derece." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Vatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri istenen paylaşımda, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

MGM, gün boyunca etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı il bazında kritik uyarılarda bulundu:

Batı Karadeniz: Kıyı kesimlerde etkisini artıran sağanağın, gece saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından (Samsun, Ordu) başlayacak sağanağın, zamanla Doğu Karadeniz'in tamamında (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) yerel kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Soğumaya bağlı olarak bölgenin 1000 metre üzerindeki iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haberin Devamı

İç Anadolu: Öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda; Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Akdeniz ve Doğu Anadolu: Antalya'nın doğusunda akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken; Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde de yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN TARİH VEREREK UYARDI: KIŞ HAVASI ESECEK, KAR YARIM METREYİ GEÇECEK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aralık ayının ilk haftasında Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağını duyurdu. Şen, İstanbul için kar beklentisinin olmadığını belirtirken Uludağ'da kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre, 30 Kasım akşamından itibaren başlayacak soğuk hava dalgası, Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte Balkanlardan sarkarak Türkiye'nin hemen hemen her kesimini kapsayacak. 30 Kasım ile 3 Aralık akşamı arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtildi.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Paylaşılan tahminlere göre sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışı görülecek:

30 Kasım akşamı ve haftanın ilk gününden itibaren Trakya ile İç Ege'de Kütahya, Eskişehir ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor.

Trakya'nın yanı sıra 1-3 Aralık tarihleri arasında Marmara'nın güney ve doğusu Bursa ve Balıkesir çevrelerinde ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı öngörülüyor. Düzce ve Bolu'da yağışların haftanın ortasına kadar süreceği ifade edildi.

Uludağ'da kar yağışının yarım metreyi geçeceği tahmin edilirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı görüleceği söyledi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklemediğini vurgulayarak, "İstanbul'da kar yağışı yok. Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da olmayacak gibi gözüküyor. Sıcaklıklar İstanbul'da kar yağışına müsait değil" ifadelerini kullandı. Şen ayrıca, 3 Aralık'tan sonra yağışların kesileceğini belirtti.

BAZI İLLER İÇİN "SARI" KODLU METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

Buna göre bugün, Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın ise gece saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, Orta Karadeniz kıyılarında beklenen sağanakların Samsun ve Ordu çevrelerinde, zamanla ise Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt genelinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları isteniyor.

HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, heyelan, kar yağışı görülecek yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

ALANYA AÇIKLARINDA HORTUM OLUŞTU

Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

İlçede aralıklı etkili olan yağışın ardından Mahmutlar Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum meydana geldi. Birkaç dakika süren hortum karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASTAMONU'DA FIRTINADA 5 EVİN ÇATISI UÇTU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.

İlçeye bağlı İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçtu. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken ev ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, hasarın giderilmesi konusunda yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

BOLU DAĞI KESİMİNDE SİS VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösterdi. Kara yolunun Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA KUVVETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

İstanbul Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği sırada yakınında bulunan bir vatandaşın saniyelerle ölümden metrelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Beşiktaş Levent Mahallesi Fulyalı sokakta dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Ağaç park halindeki aracın üzerine devrilirken, araçta hasar meydana geldi. Öte yandan ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde ağacın rüzgar sebebiyle park halinde bulunan aracın üzerine devrildiği, o esnada orada bulunan vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile zamanla Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzeydoğu kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, zamanla bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ile zamanla batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu