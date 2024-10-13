×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kış bastırıyor! Kar yağışı 10 santimi bulacak... Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava
Kış bastırıyor Kar yağışı 10 santimi bulacak... Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyısındaki 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, önümüzdeki Perşembe ve hafta sonu sıcaklıkların Anadolu'da düşmeye devam edeceğini belirterek "Hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur" dedi.

Haberin Devamı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kış bastırıyor Kar yağışı 10 santimi bulacak... Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Düzce oldu

Haberin Devamı

"5-10 SANTİM KAR OLACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün yağmur Karadeniz bölgesinde, Sıcaklıklar Kuzey, Batı ve İç bölgelerde 4-5 derece azalacak. Önümüzdeki perşembe ve hafta sonu sıcaklıklar Anadolu'da düşmeye devam ederek hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur

Bugün İstanbul'da yağmur yok 20 C. Ankara 21, İzmir 28, Antalya 28 C. Önümüzdeki hafta sonuna doğru İstanbul Ankara'da sıcaklıklar 15-16 dereceye ve altına düşer. İzmir de 20 derecelere düşer. İstanbul Ankara'ya kar yağmaz. Ama soğuk sobaları yaktırır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava

BAKMADAN GEÇME!