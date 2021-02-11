Kış 2021 Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler! Tam isabetle vuruldu

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı devam ediyor.

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi.

HEDEFLER CİRİT VE UMTAS FÜZELERİ İLE VURULDU

ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Tatbikatta askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları ortadan kaldırarak açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.

Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Tatbikatta, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti icra etti. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI AÇILDI

Tatbikatın sonunda, kargo uçağından Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının açıldığı atlayışla Seçkin Gözlemci Günü'nün fiili safhası sona erdi.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR DA KATILDI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı. Akar ve Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılmak üzere tatbikat alanına geldi.

İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından verilen tatbikatın durum özetine yönelik bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.

İGLODA İNCELEMELERDE BULUNDU

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile ilgili tanıtımı izledi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'ni de gezen Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkati çekti.