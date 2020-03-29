Kirve Ne Demek? Kirve Nedir? Kirve Tdk Kelime Anlamı

Kirve, sünnet düğünlerinde neredeyse baba ile eşit sorumluluk paylaşan kişilere denilmektedir. Ancak kirve kelimesinin kullanımı bununla sınırlı kalmamaktadır. Türkiye’nin Doğu bölgelerini kapsayan türkülerde de sıklıkla kirve kelimesine yer verilmektedir. Bu, kelime kullanıldığında bir dostluk mertebesi elde edilmektedir.

Kirve Ne Demek?

Kirve, sünnet düğünü sahibi olan ailenin en yakınına verilen unvandır. Sünnet düğünün tüm masrafları kirve olarak kabul edilen kişiye aittir. Bunun yanı sıra kirve; sünnet esnasında çocuğu tutma, onu oyalama ve çocuğa destek olma sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Kirve Nedir?

Kirve hem yöresel anlamda hem de Türk Dil Kurumu açıklamasında, sünnet sırasında aile ve çocuğa maddi ve manevi destek veren kişi olarak geçmektedir. Ancak bundan farklı olarak Türkiye’nin bazı bölgelerinde bir hitabet şekli olarak da kullanılabilmektedir. Buna göre kirve, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde karşıdaki kişiye sevgi ve saygı belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu unvan biçimi, ülkenin diğer bölgelerinde neredeyse hiç bilinmemektedir.

Kirve TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu, kirve kelimesinin yapı kökünü isim olarak belirlemiştir. Yapılan açıklama doğrultusunda kirve, halk dilinde, sünnet olan çocuğun masraflarını karşılayan kimse manasına gelmektedir.