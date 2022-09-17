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Kırtasiye setleri Tuzla Belediyesi’nden

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#Tuzla Belediyesi#Kırtasiye#Destek
Kırtasiye setleri Tuzla Belediyesi’nden
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin ilk ders zili hafta başında çalarken Tuzla Belediyesi de özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Tuzla’nın 78 okulunda okuyan toplam 50 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan ve içinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına bırakıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konu hakkında, “Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize eğitim setleri hazırladık. Ayrıca, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına çanta hediyemizi bu sene de vereceğiz. Yaklaşık 4 bin çocuğumuza çantalarını hediye edeceğiz” dedi.

 

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#Tuzla Belediyesi#Kırtasiye#Destek

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