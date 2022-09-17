Kırtasiye setleri Tuzla Belediyesi’nden

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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan ve içinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına bırakıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konu hakkında, “Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize eğitim setleri hazırladık. Ayrıca, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına çanta hediyemizi bu sene de vereceğiz. Yaklaşık 4 bin çocuğumuza çantalarını hediye edeceğiz” dedi.