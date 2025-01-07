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Kırşehir'deki korkunç kazada can kaybı sayısı 4'e çıktı

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#KIRŞEHİR#Kaza#Trafik
Kırşehirdeki korkunç kazada can kaybı sayısı 4e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:17

Kırşehir'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı, 20 yaralının tedavisi de hastanede sürüyor.

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Kaza, dün saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Harman yönetimindeki 40 ABF 071 plakalı işçi servis minibüsü ve Mehmet Duman idaresindeki 38 NP 337 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüsnü Çetin hakimiyetindeki 19 TR 705 plakalı otomobil, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır, 21 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehirdeki korkunç kazada can kaybı sayısı 4e çıktı

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Minibüsteki yolculardan Irak uyruklu Haydar Ali Muhammed de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 20 yaralının tedavisi sürüyor.

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#KIRŞEHİR#Kaza#Trafik

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