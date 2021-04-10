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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

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Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsünün tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kırşehirde yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kırşehir- Kayseri yolunun Kurugöl mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 DK 141 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, tipi nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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