Kırşehir'de yangın faciası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken; ikamette bulunan Hacı Kablan (74), Aylin Su (4), 4 aylık Hacı Mehmet Kablan dışarı çıkabildi. Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime Kablan; Gökhan Efe (8) ile İbrahim Kablan'ı (4) balkondan aşağı atarak kurtardı.

Dumandan etkilenen anne Selime Kablan, daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Selime K.'nin ise yoğun bakıma kaldırıldı.

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"ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN KENDİSİ ZEHİRLENMİŞ"

Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar" dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK ZOR DURUMDAYDI"

Görgü tanığı Muzaffer Yıldırım, "Yangını gördüğümde, tüm çabamla müdahale etmeye çalıştım. Elime aldığım çekiçle evin camını kırmaya çalıştım. Daha sonra arkadaşlar levye getirdi. Levye ile kırmaya çalışırken itfaiyeci arkadaşlar da geldi. İtfaiyeciler müdahale etmeye çalıştı. Çocuklar çok zor durumdaydı. Çok fazla duman vardı" diye konuştu.

İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.