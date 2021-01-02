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AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de vahşet! Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler

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Kırşehir'in Kaman ilçesinden bir vahşet haberi geldi. Kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide ölü bulundu. İki genç, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 2 firari de aranıyor.

İlçe merkezinde yaşayan Osman Ç.'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü Köyü'ndeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.  Ekipler, Dağbaşı mevkisinde Osman Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.  Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Kırşehirde vahşet Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler

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