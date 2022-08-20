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Kırşehir'de vahşet: 20 günlük çocuğunu öldürdü

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#Cinayet#Bebek#Kırşehir
Kırşehirde vahşet: 20 günlük çocuğunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 12:20

Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

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Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları, iddiaya göre, M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü.

İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti.

Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

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#Cinayet#Bebek#Kırşehir

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