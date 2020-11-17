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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Kırşehir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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KIRŞEHİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K., G.Y. ve M.C'nin şehir dışından uyuşturucu ticareti için Kırşehir'e geldiklerini belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, kaldıkları eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 470 uyuşturucu hap ile 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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