Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
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Kırşehir'de su kuyusuna düşen koyunu, itfaiye kurtardı
KIRŞEHİRde, yaklaşık 5 metre derinlikteki içi boş su kuyusuna düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı.
Bağbaşı Mahallesindeki boş arazide sahibinin elinden kaçan koyun, yaklaşık 5 metre derinlikteki içi boş su kuyusuna düştü. Koyun sahibi İskender Akçakayanın ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu boş araziye gelen itfaiye erleri, koyunu halat yöntemiyle bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan koyun, sahibine teslim edildi.
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