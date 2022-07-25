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Kırşehir'de seyir halindeyken alev alan otobüs küle döndü

#Otobüs#Yangın#Kırşehir
Kırşehirde seyir halindeyken alev alan otobüs küle döndü

Kırşehir'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'dan Kayseri'ye giden Bülent Yeşil idaresindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Kırşehir’in Kaman ilçesi Hamit köyü mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otobüsü durduran şoför, otobüsteki 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını kapladı.

Kırşehirde seyir halindeyken alev alan otobüs küle döndü

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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#Otobüs#Yangın#Kırşehir

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