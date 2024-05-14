×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırşehir'de Mucur Yeraltı Şehri'nde çökme riski! Ziyarete kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kırşehir#Mucur#Yeraltı Şehri
Kırşehirde Mucur Yeraltı Şehrinde çökme riski Ziyarete kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:51

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mucur Yeraltı Şehri, çökme riskine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçici süreyle ziyaretçilerin kullanımına kapatıldı. Mucur Yeraltı Şehri, onarıldıktan sonra yeniden ziyarete açılacak.

Haberin Devamı

Erken Hristiyanlık döneminde Milattan Sonra 3 ve 4'üncü yüzyılda, kayzerlerden korunmak amaçlı yaptırılan yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mucur Yeraltı Şehrini, her yıl yüzlerce misafir ziyaret ediyor. Volkanik tüflü arazide kayaların oyulmasıyla inşa edilen ve 2 katlı olan yer altı şehri yerin yaklaşık 8 metre derinliğinde bulunuyor. Tarihi yapı, onarıldıktan sonra yeniden ziyarete açılacak.

Tarihi yer altı şehri, son dönemde nemden kaynaklı çökme, sızıntı ve elektrik aksamlarında oluşan arıza nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı Kırşehir Müzesi Müdürlüğü birimi Mucur Yeraltı Şehri'nin, nemden kaynaklı çökme, sızıntı ve elektrik aksamlarında oluşan arıza nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmasına ilişkin Bakanlık makamından alınan kararla kullanıma kapatılması" ifadelerine yer verildi.

Kırşehirde Mucur Yeraltı Şehrinde çökme riski Ziyarete kapatıldı

Haberin Devamı

"TEDBİR AMACIYLA ZİYARETLERE KAPATTIK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, "Mucur Yeraltı Şehrimiz, Kırşehir müzemize bağlı bir ören yerimizdir. Bu ören yeri ilk Hristiyanlık döneminde milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllarda Hristiyanlar tarafından putperest kayzerlerden korunmak amacıyla inşa edildiği kabul edilmektedir. Doğal olarak her yıl yüzlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği bir alan. Mucur Yeraltı Şehrimizi, son dönemdeki yağışlardan dolayı nemden kaynaklı sızıntı ve elektrik aksamlarından oluşabilecek herhangi bir arıza nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak ziyaretlere kapattık. Bu ziyaretlere kapalı olduğu süre zarfında hem temizlik çalışmaları ve hatta bir sonraki aşamada nemden kaynaklı herhangi bir arıza veya üst tarafta da kuru peyzaj çalışmaları yapılması da planlanmaktadır" diye konuştu.

Kırşehirde Mucur Yeraltı Şehrinde çökme riski Ziyarete kapatıldı

Kırşehirde Mucur Yeraltı Şehrinde çökme riski Ziyarete kapatıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırşehir#Mucur#Yeraltı Şehri

BAKMADAN GEÇME!