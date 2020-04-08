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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Kırşehir'de kumar oynanan eve operasyon: 12 gözaltı

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Kırşehir'de kumar oynanan eve operasyon: 12 gözaltı
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KIRŞEHİR’de polis, 12 kişiyi müstakil evde kumar oynarken yakaladı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müstakil bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki eve gece yarısı baskın düzenleyen polis, T.A., C.T., T.H., Ç.O., B.M., K.H., H.E., R.F., E.A., G.A., A.F. ve E.K.'yi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen 12 kişiden 10'u 'kumar oynamak', 'kapalı mekanda sigara içmek' ve 'koronavirüs tedbirlerine uymamak' suçundan para cezası verilip salıverildi.

Kumar oynamak için yer teminiyle suçlanan T.A. ve C.T.'nin sorguları ise sürüyor.

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