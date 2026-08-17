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Kırşehir'de kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör şüphelisi yakalandı

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#Kırımızı Bülten#Terör Suçlusu#Irak Uyruklu
Kırşehirde kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 14:50

Irak adli makamlarınca terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu F.H.A.A., Kırşehir'de saklandığı adrese düzenlenen operasyonlikle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

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Emniyet birimlerinin uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F. H. A. A.'nın, Türkiye’de saklandığı adres tespit edildi.

Kırşehirde kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör şüphelisi yakalandı

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalandı. Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F. H. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

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#Kırımızı Bülten#Terör Suçlusu#Irak Uyruklu

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