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Kırşehir'de işçi servisleri çarpıştı: 42 kişi yaralandı

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#Kırşehir#İşçi Servisi Kazası#Döküm Fabrikası
Kırşehirde işçi servisleri çarpıştı: 42 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 11:37

KIRŞEHİR'de fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün, servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 42 kişi yaralandı.

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Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, Y.D'nin kullandığı 40 ACK 153 plakalı midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında D.A. yönetimindeki 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile servislerde bulunan 40 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehirde işçi servisleri çarpıştı: 42 kişi yaralandı

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, hastanede ziyaret ettiği yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çetinkaya, gazetecilere, yaşanan kazanın ardından sağlık ve emniyet birimlerinin hemen duruma müdahale ettiklerini söyledi.

Kırşehirde işçi servisleri çarpıştı: 42 kişi yaralandı

Kazada 42 kişinin yaralandığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

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"Kısa sürede yaralılarımız hastaneye kaldırıldı ve iki serviste bulunan toplam 42 kişinin hepsi hastaneye getirildi. Şu an 11 kişi taburcu edildi. Geriye kalan 31 kişinin hastanede tedbir ve tedavileri devam ediyor. Şükürler olsun can kaybımız yok, ağır yaralımız yok. Tüm sağlık çalışanlarımız, acil servisindeki arkadaşlarımız şu an görev başında. Tüm hastalarımızla ilgileniyorlar. Ben, şehrimize geçmiş olsun diyorum, yaralılara şifa diliyorum. Kısa sürede 31 yaralımızın hepsinin taburcu edilmesini bekliyorum. Olayla ilgili güvenlik birimlerimiz gerekli değerlendirmeyi, soruşturmayı yapıyor."

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#Kırşehir#İşçi Servisi Kazası#Döküm Fabrikası

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