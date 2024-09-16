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Kırşehir'de fırında mide bulandıran görüntü

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#Kırşehir#Fırın#Fare
Kırşehirde fırında mide bulandıran görüntü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 16:21

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri hijyen denetimi yaparken, bir fırında fare ile karşılaştı.

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Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek ve pide üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, Kuşdili Mahallesi'nde yer alan fırında da denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. O anlar kameraya yansırken; işletmeye üst sınırdan 45 bin TL para cezası kesildi.

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#Kırşehir#Fırın#Fare

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