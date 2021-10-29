Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çukurçayır Mahallesi'nde R.A. (62), henüz belirlenemeyen nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanındaki tüfekle karşı taraftakilere ateş açtı.
Olayda R.A'nın dünürü A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç (41) yaralandı. R.A. tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, A.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.Ç. ve E.Ç. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.A'yı olay yeri yakınında bir evin bahçesinde kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al
Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'
Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi