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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de DEAŞ şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi

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Kırşehir'de DEAŞ şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi
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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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