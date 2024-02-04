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Kırşehir'de çevreye rahatsızlık veren kişileri uyaran bekçi göğsünden bıçaklandı

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#Kırşehir#Bekçi#Bıçaklı Saldırı
Kırşehirde çevreye rahatsızlık veren kişileri uyaran bekçi göğsünden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 01:52

Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre mesaide olmayan bekçi B.Y. (31), Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., bekçi B.Y'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan bekçi B.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalanırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kırşehirde çevreye rahatsızlık veren kişileri uyaran bekçi göğsünden bıçaklandı

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#Kırşehir#Bekçi#Bıçaklı Saldırı

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