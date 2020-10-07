Kırşehir'de boş arazide yangın

Yangın, Kervansaray Mahallesi 20'nci sokakta meydana geldi. Boş bir arazide oyun oynayan çocuklar, odunların bulunduğu alanı ateşe verdi. Otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.