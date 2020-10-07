Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)
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Kırşehir'de boş arazide yangın
KIRŞEHİR’de boş arazide çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü
Yangın, Kervansaray Mahallesi 20'nci sokakta meydana geldi. Boş bir arazide oyun oynayan çocuklar, odunların bulunduğu alanı ateşe verdi. Otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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