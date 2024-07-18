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Kırşehir'de bazanın içinde battaniyeye sarılı ölü bulunmuştu! Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi

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#Kırşehir#Uyuşturucu Kuryesi#Uyuşturucu
Kırşehirde bazanın içinde battaniyeye sarılı ölü bulunmuştu Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 15:59

Kırşehir'de önceki gün dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı bulunan cesedin, İran uyruklu M.A.’ya (30) ait olduğu belirlendi. M.A.’nın otopside midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı. M.A.'nın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., S.Z.S. ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı saptandı. Midesindeki uyuşturucunun çıkması için M.A.’ya sıvı vererek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.Z.S. tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

1 KİLO UYUŞTURUCUYU MİDESİNDE TAŞIMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen M.A.'nın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı.

Kırşehirde bazanın içinde battaniyeye sarılı ölü bulunmuştu Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi


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Kente gelen M.A.'nın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., S.Z.S. ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı saptandı. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için M.A.’ya sıvı içirdikleri tespit edildi. M.A. hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi.

Kırşehirde bazanın içinde battaniyeye sarılı ölü bulunmuştu Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi

Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Z.S. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehirde bazanın içinde battaniyeye sarılı ölü bulunmuştu Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edildi

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