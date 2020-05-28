MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı
GeriGündem Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 24 ailenin oturduğu 6 katlı apartman, karantinaya alındı

Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada 2 kişiye yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle