Kırşehir’de 460 milyon TL heyecanı

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27 Temmuz akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Kırşehir Merkez’den oynayarak 6 bilen bir talihli 460 milyon 913 bin 735 TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye 14, 21, 45, 56, 70, 76 sayılarına isabet etti. Türkiye şans oyunlarındaki bir önceki rekor büyük ikramiye 400 milyon TL ile 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi. Bugüne kadar Kırşehir’e çıkan en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Daha önce de 2 defa ikramiye kazandıran bayinin büyük ikramiyeyi kazandırdığını duyurmasının ardından bayi Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

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CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Çamlıbel Şans Oyunları Bayi’nin Sahibi İsmail Kılıç duygularını şöyle anlattı: “Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması ve şu ana kadar şans oyunlarındaki en büyük ikramiyeyi verdiğim için mutluyum. Kırşehir’e çıkmış olması da ayrıca beni memnun etti. Bu verdiğim ikramiye benim 3’üncü büyük ikramiyem. Daha önce de bayi olarak 2 defa kazandırdım. Büyük ikramiye çekilişinin ardından beni ilk bölge temsilcim aradı. Benim haberim yoktu. Önce yakın çevremiz aramaya başladı. Cep telefonum hızlı çalışmaya başladı, hiç susmadı. Ertesi gün işyerine geldiğimde yoğunluk oluşmaya başladı.

ŞANSLI KİŞİ MERAK EDİLİYOR

Hemşehrilerimizde büyük bir merak vardı. Bu şanslının kim olduğunu merak edenler bayimize akın etmeye başladılar. Gelen vatandaşlar talihliyi tanıyıp tanımadığımı, bana ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorlar. Müşterilerimizin sürekli söylediği ‘sana nasıl bir katkıda bulunacak’ sorusu. Öncelikle kazanan talihlimizin bize bir şey verme gibi bir zorunluluğu yok. Ben onu kendi vicdanına bırakıyorum. Yapar veya yapmaz. Bir desteğinin olup olmayacağı tamamen kendi bileceği bir iş. Ama ben kendisiyle bir tanışmak isterim.”