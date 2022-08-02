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Kırşehir'de 2 gündür kayıptı! İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

#Kırşehir#Kayıp#Cinayet
Kırşehirde 2 gündür kayıptı İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan besici Hamdi Aydoğan'ın (30), para meselesi nedeniyle tartıştığı Bayram Erdoğdu (30) tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydoğan'ın cesedi boş arazide bulunurken, cinayet şüphelisi Bayram Erdoğdu gözaltına alındı.

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Boztepe ilçesi Uzunpınar köyünde yaşayan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş bir arazide ölü bulundu. Aydoğan'nın boğazında ip izine rastlandı. Hamdi Aydoğan’ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk otopsi raporunda Aydoğan'nın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Erdoğdu'nun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde, "Hamdi Aydoğan ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan ticareti yapıyorduk. Aramızda alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yanımda bulunan iple kendisini boğarak öldürdüm” dediği belirtildi. 

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