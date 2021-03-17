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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

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Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

KIRŞEHİR'de 2004 yılında kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın (84) bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, su kuyularında arama yaptı.

Kırşehirde 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mehrinaz Ayatay, 2004 yılında kayboldu. Ailesi ve polis ekipleri tarafından aranan yaşlı kadın, o günden bu yana bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçmişte kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban giden kişilerin bulunması için dosyaları yeniden açtı. Bu kapsamda özel kurulan ekip, 17 yıl önce kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, mahallede bulunan su kuyularında arama gerçekleştirdi.

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