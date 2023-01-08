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Kırşehir'de 10 aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

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#Kırşehir#Kaza#Ölü
Kırşehirde 10 aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 19:25

Kırşehir- Kırıkkale yolunda, buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Salih Üstündağ (61), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstündüğ'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

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Kaza, dün sabah saatlerinde, Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada Sündüs Yamak ve oğlu Görkem Yamak hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Salih Üstündağ (61) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle TIR şoförü Mehmet Duman ile otomobil sürücüsü Salih Şahin'i gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü tutuklanırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kazada hayatlarını kaybeden Sündüs Yamak ile oğlu Görkem Yamak'ın cenazeleri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi. Aynı aileden baba Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikiz kardeşi Gökhan Yamak'ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. (DHA)

Kırşehir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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#Kırşehir#Kaza#Ölü

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