Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ve teşkilatlar Yeni Parti'ye katıldı

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İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "İlk başlangıç 2019'da olmuştu. Kırşehir ile birlikte Türkiye'de bir ışık doğdu. Ancak 2024 seçimlerinden sonra Türkiye'nin birinci partisine yönelik saldırılar başladı. Genel merkezimize butlan atanması girişimleri, belediye başkanlarının gözaltına alınması gibi gelişmeler yaşandı. Bu saldırılarla aslında Türkiye'de istifa ederek Yeni Parti'ye geçecek kişilere gözdağı verilmek istendi. 'Eski partinizde kalırsanız size dokunmayız, yeni partiye geçerseniz başınıza bunlar gelir' dediler. Ama biz korkmuyoruz. Dizlerimiz üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ediyoruz" dedi.

"İşte bunun için İYİ Parti kuruldu. Siz istediğiniz için İYİ Parti kuruldu" diyen Ekicioğlu, "Yeni olduğumuz için ismini ancak telaffuz edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



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Öte yandan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyelerinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığı bildirildi.

