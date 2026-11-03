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Kırsalda dövüş alanı kurmuşlardı: Jandarma dronla takip edip bastı

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#Kısırda Köpek Dövüşü#Jandarma Operasyonu#Dronla Takip
Kırsalda dövüş alanı kurmuşlardı: Jandarma dronla takip edip bastı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:40

Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü üzerinden bahis oynayan şüpheliler, JASAT ve komandoların operasyonuyla yakalandı. Havadan dron kamerasıyla anbean kaydedilen baskında 11 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen 2 köpek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti.

Kırsalda dövüş alanı kurmuşlardı: Jandarma dronla takip edip bastı

Bölgede dron ile yapılan takip ve incelemelerin ardından operasyon düzenlendi.

Kırsalda dövüş alanı kurmuşlardı: Jandarma dronla takip edip bastı

Jandarmanın operasyonunda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı.

Kırsalda dövüş alanı kurmuşlardı: Jandarma dronla takip edip bastı

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Dövüştürülen 2 köpek ise koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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#Kısırda Köpek Dövüşü#Jandarma Operasyonu#Dronla Takip

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