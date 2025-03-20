Kırsala 25 milyar TL’lik yatırım 10 bin kişiye istihdam

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Beştepe Millet Sergi Salonun’da çiftçiler ile iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil, en sancılı dönemde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz.

Üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş yelpazede görmeye başladık. Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortağa çıkıyor. 2024 yılında tarımsal hasılamızı 74 milyar dolara yükselttik. Tarım bitti iftirası atılan Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyada ise 8’inci sıradadır.

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Aynı dönemde ihracatımızı 3.8 milyar dolardan aldık geçen sene 32.6 milyar dolara ulaştırdık. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar ziyadesiyle kafidir. İktidara muhalefeti, ülke ve millete muhalefet ile karıştıranlara ne desek boş. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ederler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşini kapatamaz. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır.

ÇİFTÇİLERE 7 MİLYAR LİRA YENİ KAYNAK

Kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 50 ile yüzde 100 arası hibe desteklerimiz bulunuyor. 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteği ile 18.5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Kırsala yaklaşık 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları taşkın koruma, kuraklık önleme, kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz. 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar; yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesini tahsis edildiğini ifade etmek isterim.”

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakanlığımız sizlerin alın teriyle ürettiğiniz ürünleri vatandaşımıza taklitle sunanlara karşı denetim süreci başlattı. Fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin hevesini Allah’ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

‘ÜRÜN ELDE KALDI’ ŞİKÂYETİ OLMAYACAK

Sadece devletimizin yatırımları ve sizlerin emeği ile üretimde istenen sonuçların alınması mümkün değil. İklim değişikliğinin sebep olduğu sıkıntılara maruz kalıyoruz. Maalesef bu yıl da benzer durumla karşılaştık. Bu tür durumlar için tarım sigortasının ehemmiyetini hatırlatıyorum. Çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum. Tarsim’in kapsamını genişletiyor, yeniliklerle çiftçilerimizin ürünlerini koruma altına almasına destek oluyoruz.

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TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI

Geçen yıl Tarımsal Üretim Planlaması’na başladık. Düzenleme ile ‘bu ürün para etmedi, elde kaldı’ gibi şikayetlerin inşallah önüne geçeceğiz. Artık çiftçilerimiz ne kadar ürüne hangi destek alacağını önceden biliyor ve ürün ekim planını buna göre yapıyor. Hayvancılıkta planlama bölgeleri oluşturduk. Teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz.