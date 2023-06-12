Kırsal oy tepkisi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından Necip Fazıl Kısakürek anısına AKM’de düzenlenen ‘40 Yıl 40 Eser’ etkinliğinde konuştu. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete intikalinin 40. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Üstadın eserlerinin yeniden tanzim ederek kitapseverlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum.

BÜYÜK ETKİSİ OLDU

Gençlik yıllarında üstat Necip Fazıl ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde üstadın çok büyük etkisi oldu. Sinesinden çıktığımız milleti karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik. Zalimlere karşı dik durmayı hakkı haykırmayı ondan öğrendik. Ayrım yapmadan mazlumların yanında olmayı ezilenlerin elinden tutmayı ondan öğrendik. Ayrım yapmadan mazlumların yanında olmayı ezilenlerin elinden tutmayı ondan öğrendik. Üstadın Türk siyasetindeki mutlak ötesi hep CHP olmuştur. Necip Fazıl CHP ideolojisi milletin kökünü kurutmaya çalışan marazi bir yapı olarak görmüştür. Tüm hayatımızda boyunca CHP ideolojisinin millet varlığımızda açtığı tahribatları silmek için çalıştık.

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MİLLİ İRADEYİ EGEMEN KILACAĞIZ

Türkiye’yi her alanda büyük başarılarıyla tanıştırdık. Ayasofya davamızı da Necip Fazıl’dan öğrendik. Sultan Ahmet meydanında “Ayasofya açılacak” derken bu manayı bu ruhu ondan yakaladık ve Ayasofya’yı da açtık. Bizden önce 70 senede yapılamayan hizmetlerin fazlasını 21 yılda yaptık. Milletimize yeniden özgüven kazandırdık. Ayasofya’yı 87 yıl sonra ezanı Muhammediyle buluşturduk. Türkiye Yüzyılı’nın inşasıyla tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz. Uğrunda ciddi bedeller ödediğimiz hak ve hürriyetlerimize kimsenin el süremeyeceği demokratik iklimi Türkiye’de tesis edeceğiz. Milli iradeyi tüm kurum ve kurullarıyla egemen kılacağız. İktidara giden yolun batı beklentilerinden terör örgütlerinin desteğinden değil milletin gönlünden geçtiğini herkese öğreteceğiz.

KİMSE PARMAK SALLAYAMAYACAK

Kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesaretini gösteremeyecek. Aman yarabbi ne diyor. ‘Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı kazandı.’ Partiniz kurucusu Gazi Mustafa Kemal ‘Köylü Milletin efendisidir’ demedi mi? Bir taraftan öyle bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri gidiyor. Oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşımıza parmak sallayamayacak. Üstada göre 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP’yi atmıştı. Tam 73 yıl sonra 14 Mayıs’ta milletimiz başında CHP zihniyetini istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs’ta da yarım kalan işi tamamlayarak CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP’yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak için attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar bunu perdeleyebilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyor imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendine aramak yerine seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojinin konusudur. Bu zat artık psikolojik bir vakadır. Milletimiz de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.”