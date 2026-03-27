×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Kirpik uzatma işlemleri göz sağlığını etkileyebilir
Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 16:22

Uzmanlar, kirpik uzatma işlemlerinde kullanılan yapıştırıcı ve uygulama yöntemlerinin göz enfeksiyonları, kuruluk ve kornea hasarı riskini artırabileceğini belirtiyor.

Haberin Devamı

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kirpik uzatma işlemleri, göz sağlığı açısından risk taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, doğal kirpiklere tek tek yapıştırılan sentetik lifler ve kullanılan güçlü yapıştırıcılar çeşitli göz problemlerine yol açabiliyor.

Ayrıca uzun ve ağır kirpikler, göz kapaklarının tam kapanmasını engelleyerek göz yüzeyinde tahrişe neden olabiliyor. Uzmanlar, hijyenin ihmal edilmesi durumunda kirpik diplerinde bakteri birikebileceğini ve bunun iltihap riskini artırabileceğini vurguluyor. Yapıştırıcılara karşı gelişebilen alerjik reaksiyonlar da kızarıklık, şişlik ve kaşıntıya yol açabiliyor.

Öte yandan kirpik serumlarının da tamamen risksiz olmadığı belirtiliyor. Bu ürünlerde bulunan bazı maddelerin göz çevresinde kararma, tahriş ve istenmeyen tüylenme gibi yan etkilere neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaları yaptırmadan önce içeriklerin ve hijyen koşullarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!