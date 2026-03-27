Kirpik uzatma işlemleri göz sağlığını etkileyebilir

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kirpik uzatma işlemleri, göz sağlığı açısından risk taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, doğal kirpiklere tek tek yapıştırılan sentetik lifler ve kullanılan güçlü yapıştırıcılar çeşitli göz problemlerine yol açabiliyor.

Ayrıca uzun ve ağır kirpikler, göz kapaklarının tam kapanmasını engelleyerek göz yüzeyinde tahrişe neden olabiliyor. Uzmanlar, hijyenin ihmal edilmesi durumunda kirpik diplerinde bakteri birikebileceğini ve bunun iltihap riskini artırabileceğini vurguluyor. Yapıştırıcılara karşı gelişebilen alerjik reaksiyonlar da kızarıklık, şişlik ve kaşıntıya yol açabiliyor.

Öte yandan kirpik serumlarının da tamamen risksiz olmadığı belirtiliyor. Bu ürünlerde bulunan bazı maddelerin göz çevresinde kararma, tahriş ve istenmeyen tüylenme gibi yan etkilere neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaları yaptırmadan önce içeriklerin ve hijyen koşullarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.