Kırmızının düşüşü!

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Bir haftada 10 ilin rengi daha değişti, 4 il maviye döndü, toplam 44 ilin rengi mavi, sarı ve turuncuya büründü. Böylece aylar sonra ilk defa kırmızı rengin haritadaki üstünlüğü sona erdi. Kırmızı renkli il sayısı 37’ye düştü.

EN YÜKSEKLER

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illeri “düşük”, 11-35 arasını “orta”, 36-100 arasını “yüksek”, 100’ün üstündeki illeri ise “çok yüksek” riskli’ sayacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısında 547 ile en yüksek il Eskişehir. Eskişehir’i 100 binde 402 ile Kırklareli takip ediyor. En düşük vaka oranına sahip il ise 100 binde 7 ile Van.

ÜÇ BÜYÜK İL

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İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239.48’den 196.06’ya, Ankara’da 395.38’den 290.83’e, İzmir’de ise 247.16’dan 113.95’e düştü.

ESKİŞEHİR ZİRVEDE

Eskişehir üç haftadır en çok vakanın görüldüğü il.