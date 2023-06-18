Kırmızı listedeydi! 10 milyon ödüllü terörist etkisiz

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Geçmişte Marksist Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) adına Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatı veren ve son olarak Bursa’daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP’nin sözde Suriye sorumlularından “Yılmaz Behrareş” kod adlı Osman Nuri Ocaklı, MİT’in hedef listesine alındı.

PKK mensupları ile birlikte Suriye’de ve Türkiye’de bulunan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Ocaklı, MİT’in saha ajanları tarafından takip edilmeye başlandı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda MİT tarafından Suriye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ocak ayında etkisiz hale getirilen “Ahmet Şoreş” kod adlı Zeki Gürbüz’den sonra Ocaklı’nın ölümüyle örgüte büyük bir darbe vuruldu.