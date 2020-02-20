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TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Kırmızı listedeki vaşak, bu kez av ararken görüntülendi

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Kırmızı listedeki vaşak, bu kez av ararken görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak yine Tunceli'de karda av ararken görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir kez daha Tunceli'de görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Kemal Es, yaban hayatı koruma ve denetim çalışmaları kapsamında gittiği Pülümür Vadisi’nde kar altında av arayan vaşağı cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Tunceli’de geçtiğimiz günlerde de Çağdaş Taşkın, karayolunda aracıyla seyir halindeyken yolda ilerleyen bir vaşağı görüntülemişti.

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