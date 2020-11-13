Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Kırmızı listede 10 milyon ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu İsmail Sürgeç, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda öldürüldü.
Jandarma komando ve jandarma özel harekât birlikleri, terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttükleri Yıldırım-4 operasyonunda, Tunceli’nin Ahpanos Vadisi’nde iki teröristin yerini belirledi. 10 Kasım’da iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, Tunceli-Erzincan bölgesinde birçok eyleme karışan, örgütün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirlendi.
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