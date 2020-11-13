Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Jandarma komando ve jandarma özel harekât birlikleri, terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttükleri Yıldırım-4 operasyonunda, Tunceli’nin Ahpanos Vadisi’nde iki teröristin yerini belirledi. 10 Kasım’da iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, Tunceli-Erzincan bölgesinde birçok eyleme karışan, örgütün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirlendi.