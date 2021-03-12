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Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Kırmızı listedeki Sinop'ta dikkat çeken görüntü!

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Kırmızı listedeki Sinop'ta dikkat çeken görüntü!

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında ‘Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ikinci sırada yer alan Sinop’ta, Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörlerinin bazı noktalarda çöp konteynerlerinin yanında yerlere atıldığı görüldü. Tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Sinop ikinci oldu. Riskli iller arasında bulunan kentte bazı noktalarda Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı.

Kırmızı listedeki Sinopta dikkat çeken görüntü
Batur Caddesi’nde bulunan çöp konteynerlerinin yanında yer alan tıbbi atıklar, vatandaşları tedirgin etti. Belediye görevlileri tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırıyor. Atıklarının bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde aile sağlığı merkezi olduğu öğrenildi.

Kırmızı listedeki Sinopta dikkat çeken görüntü

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