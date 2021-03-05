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GeriGündem Kırmızı listedeki Konya'da polis baskın yaptı, 25 kişiye ceza kesildi! Savcı 'gözaltı' kararı verdi
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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Kırmızı listedeki Konya'da polis baskın yaptı, 25 kişiye ceza kesildi! Savcı 'gözaltı' kararı verdi

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Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında en yüksek riskli iller arasında olan Konya'da koronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık olan eğlence mekanına polis baskın yaptı. 25 kişiye tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza verildi. Nöbetçi savcı da iş yeri sorumlusu Tahir A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan gözaltı kararı verdi.

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  • Konyada yasağa rağmen açık eğlence mekanına baskın
  • Konyada yasağa rağmen açık eğlence mekanına baskın
  • Konyada yasağa rağmen açık eğlence mekanına baskın
  • Konyada yasağa rağmen açık eğlence mekanına baskın
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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti.

Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

Baskında iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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