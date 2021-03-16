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GeriGündem Kırmızı listedeki Konya'da daha önce mühürlenen mekana baskın: 23 kişiye 144 bin lira ceza
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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kırmızı listedeki Konya'da daha önce mühürlenen mekana baskın: 23 kişiye 144 bin lira ceza

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Kırmızı listedeki Konya'da daha önce mühürlenen mekana baskın: 23 kişiye 144 bin lira ceza

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan eğlence mekanına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı.

Hedefin 'mavi' kategori olduğu 'çok yüksek riskli' Konya'da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Horozluhan Mahallesi, Efsane Sokak'ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi. İşletmeye düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı.

İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.

Kırmızı listedeki Konyada daha önce mühürlenen mekana baskın: 23 kişiye 144 bin lira ceza

 

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