Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı kategoride yer alan Bervar kod adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği, 72 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.