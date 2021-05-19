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ANKARA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR’ın Lice ilçesi kırsalında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, “kırmızı” kategoride 10 milyon lira ödülle aranan sözde Diyarbakır sorumlusu “Agit Bismil” kod adlı Aydın Şimşek olduğu belirlendi.

Teröristin 2018’den bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek, birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bildirildi. 

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