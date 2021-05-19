Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Teröristin 2018’den bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek, birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara